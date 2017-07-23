بالصور..فتاة في أحضان داعشي بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..فتاة في أحضان داعشي بالعراق
فضحت صورا نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في العراق وهو برفقة إحدى السبايا الأيزيديات الأسيرات ممن وقعن بأيدي تنظيم أبو بكر الغدادي.
وعثرت القوات الأمنية في أحد الهواتف النقالة من المرجح أنه لأحد عناصر التنظيم، على صور يظهر فيها قاضي ” ولاية دجلة ” والمدعو الملا ساجد أحمد علي شرجي برفقة عدد من النساء الأيزيديات وفي أوضاع حميمية خادشة للحياء.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 11 يونيو من العام الجاري عن العثور على سجن لتنظيم داعش كان يحتجز فيه نساء أيزيديات في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.
وقالت الوزارة في بيان لها: ” إن الجيش العراقي عثر على سجن لعصابات داعش الإرهابية كانت تحتجز فيه عددا من النساء الأيزيديات قبل هزيمته في حي 17 تموز بمدينة الموصل “.
يشار إلى أنه وفقا لإحصائية صادرة عن اللجنة الأمنية المشكلة لمتابعة المختطفين الأيزيديين في فبراير الماضي، فقد بلغ عدد الأسرى والأسيرات في قبضة داعش 3200 نصف العدد من السبايا الفتيات والنساء.
ووفقا للتقرير يقوم التنظيم بنقل المختطفين من النساء والأطفال من منطقة إلى أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عددا من المخطوفات توفين أو انتحرن، منهن من قتلن خلال المواجهات العسكرية وأخريات أقدمن على الانتحار بعد سبيهن.
ورغم تحرير مدينة الموصل إلا أنه لم يتم إنقاذ سوى بضعة أيزيديين، وذلك بحسب تقارير حقوقية منوهة بوجود العديد من الأيزيديين في مدينة الرقة و دير الزور في سوريا، إضافة إلى ما تبقى له من مدن عراقية كتلعفر والحويجة.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9515 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي بيعتبرهن سبايا 😤😤
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حسبي الله عليكم ياداعش الفجور والمنكر
كان زمان[ عدد التعليقات: 978 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مصيبة .. وخزي وعار ..
شوي .. وسب بالسعوديين عشان تصرف فردي ……..
برق[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 2 ساعتين
بأوضاع مخله هههههههههه وقاضي بعد 😂😂😂
حسبنا الله ونعم الوكيل على هالمجرمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11599 ] نشر منذ 2 ساعتين
ملاعين الدواعش ماخذين الشغله متعه جنسيه
طبعا هم يعتبرون اليزيديات سبايا وبالتالي ملك يمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه ليش مغطين على وجهها
ماهي عوايدكم
الواقع[ عدد التعليقات: 4793 ] نشر منذ 2 ساعتين
الداعشي بشكل عام. يعيش على ثلاث. سفك الدماء والجنس. والاكل فقط هذا اهم شيء في حياته
اردنيه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 40 دقيقة
مافي داعش يا امه الله
هاذي كذبه حتى الشيعه يقتلو ابناء السنه بحجه قتل الدواعش
هم مرتزقه وممثلين فقط
كيف الموصول خلال ثلاث ايام نظفت المدينه من الدواعش وهم من سنوات كل الدول مو قادره تحرر المحافظه
طبعا لانهم نظفوا المدينه من ابناء السنه وبنفس الوقت بلشت ازمه قطر والقدس
انتبهوا يا عالم من يشوه سمعه سنه محمد عليه الصلاه والسلام
…
اما بخصوص الصوره واضح انها موافقه وبالرضى مو سبيه ولا امه ولا اغتصاب ولا متعه
والله يرفع عنهم ولا يبلانا