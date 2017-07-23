نيمار بطل موقعة برشلونة ويوفنتوس بهدفين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أحرز اللاعب العالمي نيمار هدفين لفريقه في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم الليلة الماضية، لتنتهي مباراة برشلونة ويوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

وقاد نيمار برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد ميت لايف وسط هتافات من الجماهير العاشقة لنيمار.

وغادر اللاعبان نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز مستحق لبرشلونة.

وتتردد شائعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضم نيمار، الذي قدم أداء قوياً وكان في أحسن حالاته، بجانب ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الإيطالي الذي أطاحه من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لتنتهي مباراة برشلونة ويوفنتوس بهدفين مقابل هدف حصد خلالها برشلونة 3 نقاط.