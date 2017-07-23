مئات الجثث من مقاتلي داعش تنتظر التفاوض في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

ذكر المسؤولون المحليون إنه بالرغم من مرور سبعة أشهر على دحر قوات ليبية لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية لا تزال جثث مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد محفوظة في مبردات بانتظار نتيجة تفاوض السلطات الليبية مع عدة حكومات دول أخرى لتقرير مصيرها.

ونقلت الجثث إلى مصراتة، غربي سرت، التي قادت قواتها القتال الذي أدى لهزيمة داعش في سرت في ديسمبر.

وأوضح عضو في وحدة معنية بمكافحة الجريمة المنظمة في مصراتة، وبالتعامل مع تلك الجثث، مرتدياً قناعاً يخفي هويته لمخاوف أمنية إن ” فريقنا انتشل مئات الجثث ” مضيفاً أن هذه هي العملية الرئيسية التي تسمح لنا بالحفاظ على الجثث وتوثيقها وتصويرها وجمع عينات من الحمض النووي .

وقالت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في مصراتة إنها بانتظار قرار من النائب العام الذي لا يزال يخوض محادثات مع حكومات أجنبية بشأن إعادة الجثث.