تحديث جديد لمواجهة ثغرة أيفون وأبل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اكتشف خبراء أمنيون ثغرة وصفوها بالخطيرة جدا في هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، تمكن القراصنة أو المخترقين من السيطرة الكاملة على هاتف المستخدم أو جهاز آيباد أو آيبود تاتش.

ونقل موقع ” ماشابل ” للأخبار التقنية عن خبير الأمن الإلكتروني نيتاي أرتينستسن، أن الثغرة تمكن القراصنة من تشغيل شيفرات برمجية على الشريحة الخاصة بالاتصال بشبكات واي فاي في آيفون وآيباد وآيبود.

وتكمن خطورة الثغرة التي تحمل اسم Broadpwn في أن الهاكر الذي يستغلها لا يحتاج إلى أي تدخل من مستخدم الهاتف، وبعبارة أخرى، إن كان مستخدم آيفون قد فعّل اتصالات ” واي فاي ” وكان في مجال قريب من المهاجم، فإن بإمكان ذلك الأخير السيطرة الكاملة على الهاتف والحصول على كل ما فيه من معلومات.

وقد اكتشفت هذه الثغرة في عدد واسع من الأجهزة التي تعتمد على شريحة BCM43xx الخاصة باتصالات ” واي فاي ” ، وهي موجودة في أجهزة أندرويد أيضا، وقد أصدرت غوغل تحديثا أمنيا في بداية الشهر لسد هذه الثغرة.

ولحل هذه الثغرة على أجهزة أبل، أصدرت الشركة التحديث رقم 10.3.3، ودعت إلى ضرورة تثبيته في أسرع وقت من أجل إغلاق الهاتف أمام القراصنة.