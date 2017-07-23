" سناب شات " تطلق ميزتين جديدتين - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أضافت شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، ميزتين جديدتين إلى الخدمة، إحداهما من المزايا التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

ووفقًا لموقع بوابة التقنية، أطلقت الشركة على الميزة الأولى اسم “ التصوير المتعدد ” Multi-Snap، وهي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو لمدة دقيقة كاملة مع تقسيمها إلى 6 مقاطع، مع إمكانية اختيار أفضل المقاطع لإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها عبر قسم القصص، أو حذفها.

أما بالنسبة للميزة الثانية، فهي تحمل اسم “فرشاة اللون” Tint Brush، وتتيح للمستخدمين تحرير ألوان الأجسام الظاهرة في الصورة.