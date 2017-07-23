بالفيديو.. امرأة تفضح دعم قطر لإسرائيل بالسلاح لقتل الفلسطينيين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. امرأة تفضح دعم قطر لإسرائيل بالسلاح لقتل الفلسطينيين
سلطت سيدة قطرية، الضوء على علاقة قطر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، واضعة العقل المدبر في تنظيم الحمدين، ووزير خارجيته السابق، حمد بن جاسم، في مأزق محرج.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سؤال سيدة قطرية لحمد بن جاسم، عن نوع العلاقة التجارية بين قطر وإسرائيل وماذا تصدر وتستورد قطر من إسرائيل؟ ليعلن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، موجود منذ زمن.
وسألت السيدة سؤالا آخر قالت فيه ” ألا تعتقد أن إسرائيل تستخدم الإيرادات التي تذهب إليها من التبادل التجاري مع الدوحة، في شراء الأسلحة وقتل الفلسطينيين بها.
واعترف ابن جاسم، أن قطر تدعم اقتصاد دولة الاحتلال، إذ قال إنَّه لا نستطيع أن نقيس الأمور بهذه الطريقة، لأن هذا موضوع تجاري.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11599 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا لقاء قديم مع طالبات الجامعه
وحمد بن جاسم معروف انه وقح يعترف انه يدعم اسرائيل اقتصاديا
الواقع[ عدد التعليقات: 4793 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر نقطة سوداء في الأمة
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 1 ساعة
قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)) صدق الله العظيم سورة فصلت
النخيش[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 49 دقيقة
معروف عن قطر الغطرسه وتغريدها خارج السرب الخليجي منذ انقلاب حمد على والده ومحاوله ازعاج دول الخليج السؤال لماذا السكوت على قطر خلال عشرون عاما لماذا لم تؤدب في حينه وكانت كالطفل قبل ان يكبر ويشتد حقيقه يجب الاعتراف بها اخطأ التعامل وعدم تقييم الامور جيدا والمجاملات عشرون اجتماع لمجلس التعاون الخليجي منذ التمرد ويقابل بالاحضان وعدم المصارحه وتصحيح التجاوزات القطريه يدفع الخليج ثمنها الان
ررر[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلب ولد كلب بحوش كلاب .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4646 ] نشر منذ 26 دقيقة
قطر مثل ذنب الكلب عمره مايتعدل