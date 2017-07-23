بالفيديو.. امرأة تفضح دعم قطر لإسرائيل بالسلاح لقتل الفلسطينيين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

سلطت سيدة قطرية، الضوء على علاقة قطر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، واضعة العقل المدبر في تنظيم الحمدين، ووزير خارجيته السابق، حمد بن جاسم، في مأزق محرج.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سؤال سيدة قطرية لحمد بن جاسم، عن نوع العلاقة التجارية بين قطر وإسرائيل وماذا تصدر وتستورد قطر من إسرائيل؟ ليعلن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، موجود منذ زمن.

وسألت السيدة سؤالا آخر قالت فيه ” ألا تعتقد أن إسرائيل تستخدم الإيرادات التي تذهب إليها من التبادل التجاري مع الدوحة، في شراء الأسلحة وقتل الفلسطينيين بها.

واعترف ابن جاسم، أن قطر تدعم اقتصاد دولة الاحتلال، إذ قال إنَّه لا نستطيع أن نقيس الأمور بهذه الطريقة، لأن هذا موضوع تجاري.