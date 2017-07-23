واشنطن قلقة من احتمال اقتناء تركيا صواريخ روسية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية حالة من القلق إزاء احتمال شراء تركيا منظومة “ إس-400 ” الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا.

وكشف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية جوزيف دانفورد، عن قلق واشنطن، وقال في ندوة أمنية رداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ترى مشكلة في صفقة شراء تركيا للصواريخ الروسية: “ت ناقلت وسائل الإعلام أنباء (بهذا الشأن) تأكد أنها لم تكن صحيحة. (الأتراك) لم يشتروا منظومة “ إس-400 ″ للدفاع الجوي، ولو فعلوا لأثار ذلك قلقاً لدينا. لكنهم لم يفعلوا ذلك ”.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد صرح قبل أسبوع، بأن نية أنقرة شراء “ إس-400 ” تعتبر قراراً سيادياً لها.