بالأسماء.. قائمة الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تصدر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، قائمة أكثر الشخصيات نفوذا في عالم كرة القدم، فيما تفوق ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، وفق موقع ” سبوكس ” الألماني.

وقال الموقع إن الأبرز نفوذا في عالم كرة القدم هم محامون، مدربون، لاعبون، وكلاء لاعبين، إدرايون وحكام، وأغلبهم من أوروبا، ولكنْ بينهم أيضا عربي، مشيرا إلى أنهم يتحكمون في عالم الكرة سواء بقصد، أو من دون قصد.

وجاء في المقدمة السويسري جياني إنفانتينو، الذي يحمل الجنسية الإيطالية أيضا، وهو محام أصلا، وكان أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للفيفا في فبراير 2016، خلفا للسويسري جوزيف بلاتر.

وفي المركز الثاني يأتي الألماني كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، وعضو اتحاد الأندية الأوربية لكرة القدم.

المحامي السلوفيني ألكسندر شيفرين (49 عاما)، هو الرجل الثالث في القائمة، حيث أصبح منذ سبتمبر 2016، رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني.

البريطاني ريتشارد كارينغ سكودامور، يحتل المرتبة الرابعة، فهو الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي “البرميير ليغ”، أقوى وأغنى دوري في العالم.

وفي المركز الخامس، يأتي أحد وكلاء اللاعبين، وهو البرتغالي خورخي مينديز، الذي يمتلك مؤسسة خاصة به لوكالة اللاعبين، ويقال إنه جنى من وراء عمله مليار دولار.

الإسباني فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يأتي في المركز السادس، وفي المركز السابع يأتي النجم الأسطوري ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والذي يعده كثيرون أفضل لاعب في التاريخ، خلافا لمن يختار مارادونا أو بيليه.

وبعد ميسي، يأتي وكيل لاعبين أيضا في المركز الثامن، هو الإيطالي مينو رايولا، الذي يقوم بدور الوكيل للاعبين كبار من أمثال بوغبا، إبراهيموفيتش ومخيتريان.

في المركز التاسع يأتي المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو صاحب المركز العاشر لقائمة “ سبوكس ” لأكثر الشخصيات نفوذا في عالم الكرة.