تعرف على موعد مباراة النصر والعهد اللبناني في البطولة العربية للأندية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يواجه فريق النصر اليوم الأحد، في السادسة مساء، العهد اللبناني على ملعب برج العرب “ الإسكندرية ” ، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي اللذين يلتقيان في المباراة الثانية، في أولى مبارياته في البطولة العربية للأندية.

ويسعى المدير الفني ريكاردو جوميز إلى تحقيق الاستقرار الفني بعد أن اختتم المعسكر التحضيري بتركيا الذي دام 3 أسابيع، وسيكون اللقاء فرصة له من أجل التعرف على القدرات الحقيقية للمهاجم الليبيري وليام جيبور، والبرازيلي ليوناردو بيريرا المعار من الجزيرة بطل الإمارات، والمدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيخوض النصر المباراة بالطقم الجديد الذي دشنه أمس الأول، ويتكون من قميص أصفر، وشورت أزرق وجوارب صفراء.

وكانت البطولة افتتحت أمس بمباراتين في المجموعة الأولى، حيث التقى نصر حسين الجزائري والوحدة الإماراتي، فيما واجه الأهلي المصري الفيصلي الأردني.

ويتمنى الجهاز الفني للفريق بقيادة ريكاردو جوميز، أن تحقق هذه البطولة المرجو منها بأن يتحقق الانسجام بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.

وينتظر أن يدفع جوميز باللاعبين الثلاثة الجدد، وهم الليبيري وليام جيبور، والبرازيلي ليوناردو رودريجيز، بيريرا والمدافع المغربي سعد لكرو في هذه المباراة بجانب اللاعبين المعتاد مشاركتهم مع الفريق أمثال إبراهيم غالب، وشايع شراحيلي، وعمر هوساوي، وأحمد الفريدي، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي.

وسيغيب عن النصر عبدالله العنزي، ومحمد الحارثي، وحمد العقيلي، الذين استبعدوا من البطولة؛ لأسباب فنية حيث عادوا للرياض لاستكمال التدريبات.

كما يغيب أيضاً الحارس وليد عبدالله الذي ترك معسكر الفريق في تركيا، وعاد لجدة للاطمئنان على زوجته التي وضعت طفلة، وسينضم للفريق في الإسكندرية لاحقاً.