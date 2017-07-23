سجن نجل بيليه بتهمة غسيل الأموال لصالح تجار المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رفضت المحكمة في البرازيل الاستئناف المقدم من نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، ضد حكم بالسجن 13 عاما صادر بحقه لإدانته بتبييض الأموال لصالح تجار المخدرات، وعليه سيعود إلى السجن مجدددا.

وألقت قوات الأمن البرازيلية القبض على حارس المرمى السابق إدسون شولبي دو ناسيمينتو، المعروف باسم إدينيو، وهو النجل الأكبر لأسطورة كرة القدم بيليه، أمس الجمعة، للمرة الخامسة، ضمن الإجراء القضائي المتخذ ضده منذ 12 عاما، إثر تورطه في قضية غسيل أموال واتصاله مع تجار المخدرات.

وكان إدينيو، الحارس السابق لسانتوس ومدرب فريق موجي ميريم، اعتقل 4 مرات من قبل في إطار القضية الجارية، إلا أن فريق الدفاع عنه تمكن من إطلاق سراحه بشكل مشروط نظرا لعدم إدانته في جميع درجات التقاضي.

وتم القبض على اللاعب السابق مساء أمس الجمعة، بعدما حضر لقسم الشرطة بمدينة سانتوس، إثر إخطاره بأن محكمة العدل في ولاية ساو باولو، رفضت الاستئناف الأخير الذي قدمته هيئة دفاعه.