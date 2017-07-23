مدافع سيلتك الاسكتلندي ينضم للفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وافق الهندوراسي إميليو إيزاجوري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي، على العرض المقدم له للانضمام لأحد أندية دوري جميل للمحترفين بداية من الموسم المقبل.

وقدم الفيحاء الصاعد للمرة الأولى في تاريخه، لدوري جميل للمحترفين عرضاً، للحصول على خدمات المحترف الهندوراسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانبه قال اللاعب الهندوراسي: ” كنت مهتماً بالرحيل عن سيلتك، أنا أرغب في المشاركة في أكبر عدد من المباريات، من أجل الحفاظ على مكاني في تشكيلة المنتخب الوطني “.

وتابع المدافع البالغ من العمر 31 عاماً: عرض الفيحاء كان جيداً ومثالياً بالنسبة لي، وكان من الصعب رفضه، وخاصة أن الدوري السعودي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين.