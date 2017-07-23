تفاصيل منافسات الموسم الرياضي الجديد لدوري جميل للمحترفين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2017-2018، تستكمل أندية دوري جميل للمحترفين مواجهاتها الودية خلال معسكراتها الخارجية.

الأهلي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خامس مبارياته الودية اليوم الأحد، أمام نظيره الانيا سبور التركي، ضمن معسكر الراقي الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، لتجريب كل اللاعبين خلال المباريات الودية، وخلق حالة من الانسجام بين القدامى والجدد، قبل انطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين 2017-2018.

الرائد

يلاقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، نظيره الجزيرة الأردني في المباراة الودية المقررة بينهما، ضمن معسكر الفريق في تركيا، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكان الرائد قد اختتمت تدريباته مساء أمس السبت، تحت قيادة مدربه الجزائري توفيق روابح، والذي عمل خلال الفترة الماضية على جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، خلال المباريات.