" إل جي " تتولى مسؤولية إنتاج بطاريات آي فون عام 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تتولى شركة “ إل جي كيم الكورية الجنوبية حصرياً مسؤولية إنتاج‏ بطاريات هاتف آي فون 9 أو آي فون 8 إس، الذي يُحتمل أن تُطلقه شركة آبل في العام المقبل.

واستثمرت شركة “ إل جي كيم ” ، وهو الذراع المسؤول عن الصناعات الكيميائية لإل جي، مئات المليارات من الوون الكوري في خط إنتاج‏ مخصص لهذا الغرض، وسوف تنتج بطاريات على شكل حرف “ L ” لآي فون العام المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ إكونوميك ديلي ” Economic Daily ” الكورية نقلاً عن مصدر للمواد الكيميائية لم يكشف عن اسمه.

يُشار أيضاً إلى أن البطاريات المصممة على شكل حرف L، والتي تضم خليتين، قد تظهر في هاتف آي فون 8 الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يؤدي التصميم الجديد إلى توفير سرعة شحن أعلى.