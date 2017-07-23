مهرجان القرية العربية بمشاركة ١٠ دول في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تحتضن مدينة أبها الحائزة على لقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، حدثًا ثقافيًا سياحيًا في إطار احتفالاتها باللقب الممتدة طوال العام الجاري، متمثلة في مهرجان القرية العربية، بمشاركة عشر دول عربية وخليجية، يستمر لمدة ١٠ أيام.

ويحظى الحدث الثقافي والسياحي المنتظر بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس شباب منطقة عسير، وبإشراف مباشر من اللجنة التنفيذية لأبها عاصمة السياحة العربية وتنظيم مجلس شباب منطقة عسير.

وبهذه المناسبة قال أمين عام مجلس شباب المنطقة عادل آل عمر في تصريح صحفي: ” إن تنظيم مجلس شباب المنطقة لهذا الحدث يأتي تزامنًا مع اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية للعام 2017 من قبل المنظمة العربية للسياحة، وأنه يعد مهرجانًا ثقافيًا يقام للمرة الأولى في منطقة عسير، وسيقام على هامشه معرضًا تشارك فيه ال ١٠ الدول العربية والخليجية، بهدف إبراز الموروث الثقافي والإنساني لهذه الدول عبر أجنحة مخصصة لذلك، بالإضافة الى إقامة عدد من الأمسيات الثقافية الفلكورية التي ستحييها الفرق العربية المشاركة، كما سيتخلل هذا المهرجان إقامة معرض للفن التشكيلي للفنانين العرب، ومنصات خاصة بالحرفيين والصناعات التقليدية القديمة، فضلًا عن عرض للأفلام الوثائقية وآخر للمأكولات العربية”.

يذكر أن مجلس شباب عسير كان قد نجح في تنظيم العديد من الفعاليات، من أهمها ملتقى السياحة المعرفية العام قبل الماضي، الدي حاز على جائزة المفتاحة لأفضل فعالية.