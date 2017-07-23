 أربع فتيات يتخصصن في صيانة جوالات زائرات مهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

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أربع فتيات يتخصصن في صيانة جوالات زائرات مهرجان أبها للتسوق

أربع فتيات يتخصصن في صيانة جوالات زائرات مهرجان أبها للتسوق
محمد بن طحيطح (صدى):

قررن أربع فتيات عشرينيات من عسير خوض غمار عالم الاتصالات من بوابة الصيانة متسلحاتن بدورات تدريبية و ممارسة للعمل بدأت من محل خاص يجمعهن في خميس مشيط وانطلقن لمرحلة جديدة للمشاركة في الفعاليات السياحية ليبرزن كأحد المواهب المثيرة للإعجاب في مهرجان أبها للتسوق .

تقول نورة الغامدي بعد تخرجنا من الجامعة بشهادات في تخصصات مختلفة وجدنا صعوبة العثور على فرصة عمل قريبة فاجتمعت مع أختي و اثنتين من صديقاتنا في الحي وطرحت فكرة العمل سويا في مشروع نسائي لصيانة الجوالات والسعي للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية ” البنك السعودي للتسليف والادخار حينها ” ضمن مسار دعم توطين قطاع الاتصالات ودخلنا جميعا في دورة تخصصية للصيانة ثم انطلقنا في العمل .

وأوضحت نوال الشبلي أن الفكرة تحولت خلال أشهر لواقع مع إقبال نسائي كثيف يضمن لكل عميلة سرعة الصيانة و أمان المعلومات داخل موقع مجهز للانتظار مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي عمليات الصيانة تكون في الشاشات .

و أكدتا فاطمة الشهري و نورة الغامدي على الدعم الكبير الذي وجده فريقهن من برنامج بارع للحرفين و مهرجان أبها للتسوق في توفير منصة لعملهن وسط بيئة تمكنهن من عرض بعض الاكسسوارات و معمل خاص للصيانة .


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