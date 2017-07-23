مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يحصل على شهادة " JcI " - صحيفة صدى الالكترونية

حققت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إنجازاً جديداً، بحصول مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر على شهادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لمعايير الجودة الطبية وسلامة المرضى (JCI)، بناءً على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من قبل فريق من اللجنة.

وتعد شهادة الاعتماد (JCI )، التي منحت لأكثر من 80 دولة منذ عام 1994م، تركز على تحسين سلامة رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات الاعتماد ومنح الشهادات إضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية الهادفة إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تنفيذ حلول عملية وتتمحور معاييرها حول المريض، كما تركز أيضاً على إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، أن تحقيق هذا الاعتماد لمرافق الخدمات الطبية يأتي نتاجاً لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها ومرافقها كافة من دعم من القيادة الرشيدة، وضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة عبر تسخير الإمكانات الإدارية والبشرية والفنية والصحية لتحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة ومن خلال ما تضطلع به الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لرفع مستويات الأداء في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية.

وأفاد أن هذا الاعتراف يمثل التزاماً لمقدمي الخدمة الصحية لتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة والسلامة الطبية وذلك استكمالاً لما حصلت عليه منظومة مستشفيات القوات المسلحة خلال العامين المنقضيين (2015م-2016م) بدءًا من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومجمع الملك فـهد الطـبي العسـكري (1-2) بالـظهران

ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ومركز طب الأسرة والمجتمع بالوزارات التابع لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز طب الأسرة والمجتمع بأحد رفيدة التابع لمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب ومستشفى القوات المسلحة بالهدا ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب على شهادة الاعتراف الدولي وصولاً لمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

وبهذه المناسبة، سلم اللواء الدكتور المالك، شهادة الاعتراف إلى مدير مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر العميد الركن محمد بن عبدالله آل درعان، كما كرم عدداً من منسوبي المستشفى لإسهامهم الفعال بالحصول على هذا الاعتماد.