بالصور.. حلاق يصنع بلاط أرضية صالون بـ 70 ألف عملة معدنية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خَصص حلاق بريطاني، في برمنجهام، ألف جنيه إسترليني من أجل صنع أرضية صالونه الجديد، وبدلاً من شراء البلاط والأسمنت، قرّر أن يحول 700 جنيه فقط إلى بنسات فكة ويغطي بها الأرض.

ونقلت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، عن الحلاق ريتش هولثام (28 عاماً) صاحب صالون ” بي إس 4 ” ، قوله: إن مبلغ ألف جنيه إسترليني لم تكن تكفي لشراء خامات الأرضية وأجور العمال؛ فقررنا أن نُحوّل 700 جنيه إلى فكة ونغطي بها الأرض.

وأضاف ” هولثام ” ، تم تركيب البنسات في أسبوع واحد، بمساعدة فريقه؛ برغم أنها بدت وكأنها ستستغرق وقتاً طويلاً، وأصبحت الأرضية غير عادية.

وصنع ” هولثام ” الأرضية من 70 ألف عملة معدنية، ويعتقد أن أرضية صالونه الجديدة تستحق كل بنس.