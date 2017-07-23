عروض مسرحية عائلية هادفة بمهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استمراراً لفعاليات مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه الذي تنظمه مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر لتنظيم المهرجانات والمعارض تواصل مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه بقيادة الكابتن الدولي أحمد سلامي بفنانيها ونجومها وشخصياتها الكرتونيه تقديم عروضها المسرحية المنوعه التي تحمل الكثير من الرسائل الوطنية والتربويه والآخلاقية

واستهل الفنان المسرحي عبدالرحمن عريشي بمجموعة نجوم السعادة عرضه بمسابقات وحوارات هادفه تناقش التعصب الرياضي في قالب كوميدي

ونجح الفنان المسرحي ” سعيد مشهور” في اشراك جمهور مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه في تأدية أدوار المسرحية والمشاركة في الحوار

وطالب جمهور مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفية اعضاء مجموعة نجوم السعادة بعرض مسرحية ” المخرج الفاشل ” خلال الايام المقبله

ووجه الكابتن الدولي ” احمد سلامي ” قائد مجموعة نجوم السعادة شكره لصاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر ولمؤسسته ” المنظمة للفعاليات بمهرجان السودة ومهرجان خميس مشيط لما يقدمه من دعم لامحدود لانجاح الفعاليات

ووعد ” سلامي ” جمهور ومرتادي مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه بمزيد من المفاجآت خلال الأسبوع القادم واستضافة العديد من المشاهير ونجوم السوشل ميديا .