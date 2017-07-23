طلب غريب لهيئة دفاع زوجة سعودي من طبيب تجميل شوه جسدها ! - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت هيأة دفاع زوجة السعودي بمبلغ 400 مليون سنتيم، تعويضا عن الأضرار البليغة التي أصابت زوجته ، بسبب طبيب تجميل مغربي ، بعدما دخلت عيادته الخاصة لإجراء عملية شفط الدهون، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي.

واستدعى فشل العملية زوجة السعودي إلى المكوث في المصحة لعدة أشهر، بدل ساعات، ما جعل زوجها يرفع شكوى إلى القضاء، إذ فتح تحقيق في الموضوع، وعلى إثره عُيّنت جلسة للمحاكمة.

حيث حددت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، الأول من أغسطس المقبل، موعدا للحكم في القضية .