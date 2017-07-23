إنشاء مركز للزوار في العُلا لتنشيط السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع محافظة العُلا، وجمعية البر الخيرية في المحافظة، لإنشاء مركز للزوار، بهدف تنشيط الحركة السياحية في المحافظة على وجه الخصوص، وإبراز التراث الحضاري في المملكة بوجه عام.

ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات السياحية لزوار المحافظة، وتوفير المعلومات والإرشادات حول مناطق الجذب السياحي في العُلا والمناطق الأثرية المجاورة، كمدائن صالح، وتنسيق الزيارات لهذه المناطق، وتشمل هذه الخدمات، المطويات التعريفة عن الأماكن التاريخية والأثرية في المحافظة، والخرائطـ السياحية، كما تشمل الخدمات أيضًا قائمة بالمرشدين السياحيين في المنطقة، الأمر الذي من شأنه تشجيع السياحة في العُلا.

وبيّن مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية عبدالله بن عيسى العيسى، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات السياحية، وإبراز التراث الحضاري للمنطقة، حيث سيوفر المركز العديد من الخدمات السياحية للزوّار من معلومات، وخرائط، وإبراز تراث العُلا المتأصل في أروقتها، والمحفور في جبالها، بالإضافة إلى دعم الأسر المُنتجة وتطوير المرشدين السياحيّين الراغبين في العمل السياحي.

وأفاد أن المركز الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 5000 متر مربع، يشمل قاعة متعددة الأغراض، لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، تتسع لنحو 300 شخص.