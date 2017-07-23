بالصور.. اللمبي يستعد لعرض " صبح صبح " في الدمام الخميس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

يستعد الفنانين المصريين محمد سعد وحسن حسني لعرض مسرحية ” صبح صبح ” في الدمام الخميس المقبل، بعد أن اختتم عرضه الأول في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس السبت.

وكان وشهد العرض الأخير للمسرحية بالرياض حضوراً كثيفاً من الأفراد والعائلات التي استمتعت بأمسية كوميدية مميزة.

وأعرب سعد عن سعادته بتقديم عروض المسرحية بالمملكة، مبيناً أن قصة المسرحية تدور حول أب بخيل لا يصرف على أبنائه، ومحاولات البعض لتغيير أسلوب حياته، مشيرا إلى أن شخصيته في المسرحية تمزج بين شخصياته المعروفة ومن بينها ” اللمبي ” والتي يعتزم إدخالها في عمل قادم، نافياً سيطرة هذه الشخصية بقوله: ” أنا من يلعب اللمبي وليس اللمبي الذي يلعب بي، الخيوط بيدي أنا، وسأخرج منها عندما أحسّ أن هناك شيئاً أقوى منها “.

ومن المقرر عرض المسرحية بالدمام في أيام 27، و28، و29 من الشهر الحالي، وتليها عروض بمدينتي أبها وجدة في أغسطس المقبل، وتتراوح فئات التذاكر بين 150 ريالاً و350 ريالاً.