رد القحطاني على فيديو " الجزيرة ": الشعب السعودي أرجعكم إلى حجمكم الطبيعي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

رد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني؛ صباح اليوم الأحد ، على ادعاء قناة الجزيرة بظهوره في مقطع فيديو متداول، مبيناً أن الذي ظهر بالمقطع هو مشعل العنزي، مؤكداً أن المتحكمين في قناة الجزيرة يؤكدون من جديد تضليلها وانهيارها مهنياً .

قال في تغريدات متتالية ليس غريباً أن تظهر ” الجزيرة ” بهذا المنظر البائس والكذب الفاضح، فمفتاح فهم سياسة القناة التي رسمها القائمون عليها هو الكذب، واغتر القائمون عليها بصبرنا طوال السنوات الماضية، ولم يعلموا أن الشعب والإعلام السعودي قادران على دك حصونهم ومساواتها بالأرض في طرفة عين

وأضاف القحطاني: سرقوا مليارات الدولارات من أموال الشعب القطري الشقيق لبناء منظومتهم الإعلامية وإعلام الظل، بهدف التقسيم ونشر الثورات والتكفير والتطرف، وحين قرر الشعب السعودي إرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي ومن خلال ” تويتر ” فقط تم ذلك قبل أن يرتد لتنظيم ” الحمدين ” طرفهم .

وتابع أن التخبط والارتباك اللذان ظهر بهما تنظيم الحمدين والمستضعف تميم منذ أن كشر الليث السعودي عن نابه، كشف للهر الذي يحكى انتفاخاً صولة الأسد “.

واختتم القحطاني؛ بقوله: ” التغريدات السابقة كتبتها لشرح حالة السلطة القطرية للمهتمين، أما ردّي عليهم فهو باللغة التي تليق بهم “.