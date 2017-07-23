مقتل 15 حوثياً على الحدود في عملية نوعية لقوات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت قوات المملكة، أمس السبت، عملية نوعية داخل الحرم الحدودي بين المملكة واليمن، بعد تسلل عناصر تابعة للمليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح.

وتفصيلاً، تسللت عناصر من المليشيات الحوثية داخل الحرم الحدودي بين المملكة واليمن قبالة مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، محاولين الوصول إلى الحدود المملكة، بقصد استهداف رقابات عسكرية متقدمة، إلا أن فصيلاً خاصاً تابعاً للقوات المملكة تصدى لهم بعد تنفيذهم كميناً عسكرياً استمر لمدة 4 ساعات متواصلة.

وقد جرى توزع الفصيل إلى طاقمين ليتم محاصرة عناصر المليشيات عبر اتجاهين واستهدافهم عبر الأسلحة المباشرة، لينتهي الأمر بقتل ما يزيد على 15 عنصراً من المليشيات وفرار آخرين.

يذكر أنه في نفس الليلة قبالة محافظة الطوال التابعة لمنطقة جازان، دمرت مروحيات الأباتشي منصة قذائف، بعد أن أطلقت المليشيات قذائفها تجاه المحافظة، كما قصفت المدفعيات تجمعات لعناصر مسلحة تابعة للمليشيات في حرض اليمنية، عقب محاولتهم التمركز داخل الحرم الحدودي بين المملكة واليمن.