مساعدات لليمن بأكثر من 615 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بلغت المشاريع التي دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن 139 مشروعاً متنوعاً في عدة مجالات شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية، وبرامج الإصحاح البيئي، ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 84 شريكاً أممياً ومحلياً، وتم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة، ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ قدره 615.839.175 دولاراً أمريكياً.

ووصلت مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات إلى 48 مشروعاً، بمبلغ قدره 241.433.526 مليون دولار، استفاد منها 21 مليون فرد؛ فيما بلغ عدد الشركاء 26 شريكاً؛ فيما بلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 18 مشروعاً، بمبلغ 78.846.277 دولاراً استفاد منها 3.915.336 مستفيداً من خلال 13 شريكاً.