البيئة: نشجع مشاريع الزراعة المائية لرفع كفاءة الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار أول ترخيص لمشروع الزراعة المائية (Aquaponics and Hydroponics) في المملكة لمستثمر سعودي في محافظه بقعاء التابعة لمنطقة حائل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 طناً من الطماطم والخيار، إضافة إلى استخدام المياه في إنتاج 180 طناً من أسماك البلطي التي تعيش في المياه العذبة.

من جانبه قال المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تشجع مثل هذا النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الصندوق الزراعي سيعلن عن آلية جديدة محفزة للمشاريع التي تستخدم مثل هذه التقنيات.

وفي نفس الصدد أكد أيضا وكيل الوزارة للتنمية الزراعية المهندس أحمد العيادة أن ما يزيد أهمية زراعة الهيدروبونيك أنها تعتبر أسلوبًا مثاليًّا للتعامل مع مشكلات ندرة المياه ، وتهدف الوزارة إلى دعم التوسع في هذه الزراعة، بهدف “إنتاج كميات أكبر من الغذاء، في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه”، وهو ما ينسجم روية 2030 في الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للملكة والمحافظة على الموارد المائية، مشيراً أن الوزارة بصدد إصدار المزيد من التصاريح وتقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع التي تستخدم تقنيات متطورة.

ودعا العيادة المستثمرين في المجال الزراعي إلى تبني مثل هذه التقنيات التي ستنعكس إيجاباً على جودة المحاصيل وتقلل من استهلاك المياه، الأمر الذي تحتاجه المملكة في الوقت الحالي.