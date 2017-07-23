قرار المحكمة في جلسة الأمل الأخير لأحمد عزّ ضد زينة في قضية التوأم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة استئناف اﻷسرة في مصر اليوم السبت بتأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الفنّان أحمد عز في قضية اثبات نسب الطفلين ” عز الدين ” و” زين الدين ” ، توأم الفنانة زينة له.

وقررت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة مد أجل النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة 24 تموز/يوليو الجاري.

وحصلت زينة من محكمة الأسرة، على حكم نهائي بإثبات نسب طفليها، عقب عزّ الاستئناف على الحكم بثبوت نسبهما.

وسبق أن أنكر عز الزواج ورفض إجراء تحليل الحمض النووي، لكن المحكمة اعتبرت الزواج حقيقيًا بعد إثبات زينة للزواج بقرائن مادية.