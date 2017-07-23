بالصورة.. طفل رضيع يقبل والدته قبل أن تفارق الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثار تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لصورة لطفل رضيع يبلغ من العمر 17 شهرا، بعد أن ظهر وهو يقبل والدته قبلة الوداع قبل أن تفارق الحياة ، اعجاب الالاف من المتابعين.

يُشار الى ان أن والدة الطفل الأسترالية « إيموغين بيتراك »، قد نُقلت إلى المستشفى في الأسبوع الـ 36 من حملها وذلك بسبب إصابتها بالتهاب الأذن.وحسب ذات المصدر، تبين أنها « إيموغين » مصابة بمرض المكورات السحائي، وهو مرض بكتيري مزمن، سببه عدوى بكتيريا النيسيرية السحائية، أو المكورة السحائية.وعن ذات المصدر، وضعت الأم طفلتها « اليانور » قبل 4 أسابيع من موعد ولادتها، لكن » إيموغين » توفيت بعدها بأشهر، بسبب ورم شديد في دماغها، قبل أن تتعرف إلى طفلتها.