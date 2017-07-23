بالصورة.. طفل رضيع يقبل والدته قبل أن تفارق الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة.. طفل رضيع يقبل والدته قبل أن تفارق الحياة
أثار تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لصورة لطفل رضيع يبلغ من العمر 17 شهرا، بعد أن ظهر وهو يقبل والدته قبلة الوداع قبل أن تفارق الحياة ، اعجاب الالاف من المتابعين.
يُشار الى ان أن والدة الطفل الأسترالية « إيموغين بيتراك »، قد نُقلت إلى المستشفى في الأسبوع الـ 36 من حملها وذلك بسبب إصابتها بالتهاب الأذن.وحسب ذات المصدر، تبين أنها « إيموغين » مصابة بمرض المكورات السحائي، وهو مرض بكتيري مزمن، سببه عدوى بكتيريا النيسيرية السحائية، أو المكورة السحائية.وعن ذات المصدر، وضعت الأم طفلتها « اليانور » قبل 4 أسابيع من موعد ولادتها، لكن » إيموغين » توفيت بعدها بأشهر، بسبب ورم شديد في دماغها، قبل أن تتعرف إلى طفلتها.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 46 دقيقة
اليتيم يتيم الام وخصوصا في هذا العصر التي اصبحت الام هي كل شي في حياة اولادها فهي فوق الحمل والولادة والرعاية والرضاعة اصبحت من تربي وتصرف وتدرس وتتابع كل صغيرة وكبيرة وتلبي احتياجاتهم وتراعي مشاعرهم والاب لاحياة لمن تنادي ولا اعمم ولاكن الغالبية الا من رحم ربي تلاقهم مشغول بعقار وهياط وسفرات خاصة. لامتزوج على فقر يمتع نفسه ولا يبي عيال وهو ما درى عياله بس عشان يقولون عنه الناس مزواج وعنده عيال لا تلوموني اذا شطحت عن الموضوع بس هذا حال رجالنا يعني اذا مات عادي موته وحياته سوى اصل محرومين منه من زمان اليتيم يتيم الام فقط لاغير اللة يرحم كل امهاتنا الاحياء منهم والاموات ويرحم والدينا جميع
ATMZ[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 25 دقيقة
Your Mam and Your Mam and Your Mam and Your Father
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 13 دقيقة
قلبي و جعني الله يرحم الجميع و يحمي اطفالهن