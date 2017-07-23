" التخصّصات الصحية ": إختبارات برامج الاختصاص النهائية رقمية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ذكرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن جميع الاختبارات النهائية لبرامج شهادة الاختصاص السعودية ستكون رقمية بشكل كامل، بعد نجاح تجربة اختبارات الجزء الأول في تهيئة المتدربين لاستخدام التطبيق المخصص للاختبارات من دون مشكلات فنية.

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان إن الهيئة ستشرع خلال الفترة القادمة في إرسال عديد من الاختبارات التجريبية للمتدربين للتأكد من المعرفة التامة لإعداد الأجهزة وآلية استخدام البرنامج مع وجود إمكانية الدعم الفني في حال تطلب ذلك.

وأشار الزهيان إلى أن تطبيق Softest الذي تستخدمه الهيئة للاختبارات الرقمية مدعوم من أنظمة Microsoft officeوiOS ويمكن التعامل معه بسهولة ويوفر الوقت والجهد للمختبر بدلاً من الطريقة الورقية التقليدية التي تتطلب الكتابة والتظليل وغيرها من الأمور التي تستهلك وقت الاختبار.