بالصور.. عروسان يتخليان عن أحذية الزفاف ويرتديان " زلاجات " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كسر زوجان أسلوب الملابس التقليدية في الزواج، وقررا ابتكار طريقة جديدة، حيث تخلت العروس عن ارتداء الكعب العالي، وحذاء الزفاف اللامع وارتدت بدلا عنه شيئا آخر، رغبة منها في تحقيق حلم شريك عمرها.

وارتدى العريسان الزلاجات أو الاسكيت بدلا عن الأحذية التقليدية، فالعريس هو لاعب وبطل “ الإسكيت ” ، وأحد مشاهير “ سوشيال ميديا ” المحترف حسين بن محفوظ، صاحب المركز الثالث آسيويًا، والعاشر عالميًا في اللعبة، والعروس تدعى حنان الريمي، تدرس هندسة الديكور، في جامعة عفت في جدة.

وأوضح العريس في تصريحات إعلامية ، أن فكرة ارتداء العروسين لـ “ الاسكيت ” بدلا عن الأحذية، راودته منذ عام 2012 ، بعد أن شاهد زفافًا مماثلاً في بطولة فرنسا، فأحب الفكرة، وأراد تنفيذها يوم زفافه، متوقعا أن المجتمع لن يتقبلها، وأنه قبل موعد الزفاف، عرض الفكرة على العروس فوافقت، بينما رفضتها أمه وأم العروس.

وتضيف العروس أن بعض المدعوين كانوا متخوفين ‏ في يوم الزفاف، من كيفية ارتدائها للاسكيت، والسير به مع الفستان، لكنها تمكنت من ذلك، وجاء دخولها مع العريس، في الزفة أمام المدعوين مميزًا، كما أسعدها اعجاب الحاضرين بما قاما به.