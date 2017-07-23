بالفيديو.. فتاة سعودية تقدم الحجاب إلى عالم الإيموجي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد إعلان الإيموجي المحجبة، الإثنين الماضي ، ترددت الأفكار ذاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارِض حيث تملك النساء المحجّبات اليوم رمز ” إيموجي” لتمثيلهن، وهذا كله بفضل شابة سعودية تبلغ من العمر 16 عاماً .

قالت رئيفة الحميدي، أبلغ من العمر 15 عاماً، وانتقلت إلى العاصمة الألمانية برلين منذ خمس سنوات وأنا من السعودية اقترحت الفكرة أمام مجلس ” Unicode Consortium ” العام الماضي، وشعرت اليوم بالفرح لتقبل ” آبل ” رسم الإيموجي للحجاب، والذي كشفت عنه الشركة، الإثنين الماضي ، بمناسبة يوم الإيموجي العالمي.

ويعتبر مجلس ” Unicode Consortium ” منظمة غير ربحية تختص بتحديد المعايير العالمية لرسوم الإيموجي والشخصيات الأخرى المرتبطة بتبادل الرسائل والنصوص، ليقوم مطوّرو البرمجيات في شركات مثل ” فيسبوك ” و ” غوغل ” و ” آبل ” بتصميم نسختهم الخاصة من تلك الرسوم لمنصاتهم

وقالت الحميدي في حديثها لـ CNN، إنها سعيدة بالشكل الذي صممته ” آبل ” ، مضيفة: ” رأيت العديد من التصاميم والكثير من الأفكار والألوان، لكني لم أدرك الشكل النهائي لما كانت ستبدو عليه، إنها تشبهني، إنه شعور يملؤني بالبهجة أن أرى الوجه على أرض الواقع بعد كل الكتابة التي اضطررت لتقديمها ”

ولكن الانتقادات توسعت بعد الطلب، البعض قال إن هذا الرمز ” غير ضروري ” و ” أنه تجسيد لاضطهاد النساء ”