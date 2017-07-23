ممثلة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى الكويت لبحث أزمة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وصلت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الازمة الخليجية.

ومن المقرر أن تجري موجيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت للاعراب عن دعم الاتحاد الاوروبي لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي قالت في تصريح للصحفيين في ال 17 من الشهر الجاري ” سأقوم بزيارة الكويت الاحد المقبل الوسيط الذي ندعمه ونتعاون معه حيث اننا على اتصال مستمر مع الجانب الكويتي “.