بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

دفعت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الأحد بستة فرق إطفاء للتعامل مع حريق اندلع في كراجات إطارات وقطع غيار للسيارات في منطقة شرق الصناعية.

وقالت الإدارة في بيان صحافي ان الحريق امتد على مساحة اكثر من 600 متر مربع موضحة ان الفرق التي تتعامل مع الحريق تابعة لمراكز الهلالي والمدينة والسالمية وصبحان والفححيحيل والاسناد.

وغطت أعمدة الدخان الكثيفة سماء محافظة الكويت بسبب احتراق كمية كبيرة من الإطارات داخل عدد من الكراجات في شرق الصناعية.