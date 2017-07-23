الإخلاء الطبي الجوى بالقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

أعلنت إدارة الاخلاء الطبي الجوي بالقوات المسلحة عن وظائف شاغرة، للسعوديين، مشيرة إلى أن الوظائف برواتب مجزيه وتامين طبي للموظف وعائلته.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى

فني صيانة طائرات نفاثة

حاصل على رخصه

gaca – faa – a & p

خبره لاتقل عن عشر سنوات على طائرات الجولف ستريم g450 -g4

فني تجهيز طائرات

حاصل على شهادة الثانويى العامة

اجادة اللغة الانجليزية

خبره في نفس المجال

وسيتم البدء في استقبال الطلبات يوم الاحد 29/10/1438 الموافق 23/07/2017 لمدة ثلاث ايام.

وولتقديم ” maintenance-recruitment@@medevac.med.sa “.