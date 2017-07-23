بالفيديو.. أغبى " داعشي " اعتقل في العراق تنكر كامرأة ونسي شاربه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أغبى ” داعشي ” اعتقل في العراق تنكر كامرأة ونسي شاربه
تنكر” داعشي ” فاراً من الموصل بالعراق بزي امرأة وانتحل شخصية نسائية بكل معنى الكلمة، من فستان وأحمر شفاه وحواجب وطريقة بالمشي والكلام وتوابعه، إلا أنه كان أغبى من أعتقل حيث نسي حلق شاربه والتخلص من ذقنه بالكامل، فكان أسهل وأسرع من وقع الأسبوع الماضي بقبضة الجيش العراقي، وكان سبباً في كشف الكثير من المتنكرين في ملابس سيدات .
الجيش العراقي لم يذكر اسمه، ولا أسماء سواه ممن اعتقلهم متنكرين، بل نشر صورهم بثيابهم النسائية التي استخدموها، وأهمها صورة من نسي ذقنه وشاربه، إلى جانب صورته قبل التنكر، حيث نجد الفرق كبيرا في كل جزء من وجهه المكتظ بمساحيق التجميل.
رعد[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 50 دقيقة
جميع الدواعش اغبياء يكفيهم معره وخزي انهم شوهووا صورة الاسلام والمسلمين حتى ان اذاهم وصل للطلاب والطالبات المبتعثين وكذلك السياح العرب في امريكا والدول الاخرى واصبح البعض يتحرش بهم ويضايقهم ويخشاهم بدعوى انهم او من مناطق اسلاميه-عليهم من الله مايستحقون-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 40 دقيقة
اشك ان هذا من فبركة الحشد الرافضي الطائفي لتبرير قتل النساء
محمد العلي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا ناس والله الروافض كذابين هم يسون فيه اذا مسكوه كذا صح المدوعشن مجرم لكن الاشد منه في الاجرام الرافضي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15589 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه