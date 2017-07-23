" نوكيا " تسرب معلومات عن هاتفها الجديد بالخطأ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت شركة نوكيا بالخطأ صوراً لهاتفها الذكي الرائد المرتقب ” نوكيا 8 ” ، على أحد مواقعها الإلكترونية، وذلك قبل أن تحذف الصفحة سريعاً، ولكن هناك من تمكن من الاحتفاظ بها .

ويمثل ” نوكيا 8 ” ، الذي تصنعه شركة ” إتش إم دي غلوبال ” الفلندية، أقوى الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويُنتظر أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة علامة نوكيا التجارية إلى سوق الهواتف الذكية

وفيما يتعلق بمواصفات نوكيا 8، يشاع أنه سيقدم شاشة بقياس 5.3 بوصة وبدقة 2560×1440 بكسل، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 غيغابايتات، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل، ومعالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 835

ومع هذه المواصفات، يُشاع أيضاً أن الهاتف سوف يتوفر بسعر يعادل 675 دولاراً أميركياً، هذا ويُنتظر الإعلان عن الهاتف رسميًا يوم 31 تموز/يوليو الجاري