ماليزيا تحظر أغنية " ديسباسيتو " بعد تحقيقها 2مليار مشاهدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حظرت ماليزيا بث الأغنية الشهيرة الراقصة ” ديسباسيتو ” التي أطلقها المغني لويس فونسي على وسائلها الإعلام الحكومية، بسبب كلماتها البذيئة.

وتعتبر الأغنية الشهيرة الأكثر بثا على الإنترنت في التاريخ، وحصدت أكثر من 2 مليارمشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 6 أشهر فقط ومع ذلك، حظرت السلطات الماليزية الأغنية على الإذاعة والتلفزيون، بسبب كلماتها الجنسية الإيحائية.

وقال صالح سعيد كرواك، وزير الاتصالات أنه ” لن تبثRTM الأغنية على أي من قنواتها التلفزيونية أو الإذاعية” .

وأعرب الوزير عن قلقه من استخدام الشبان لمواقع الإنترنت، لسماع الأغنية كما حث محطات الإذاعة الخاصة على فرض ” الرقابة الذاتية ” فيما يتعلق بـ ” ديسباتسيتو “عبر حذف جزء منها

الجدير بالذكر، أن ماليزيا تُعرف بفرضها رقابة على المحتوى السيء، غير الملائم للمجتمع الإسلامي في البلاد .