⁠⁠⁠القوات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

أعلنت القوات البحرية، عن توفر وظائف شاغرة في الادارة الهندسية والاشغال.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى

مهندس مدني – جازان – ميناء القضيمة

مهندس معماري – الجبيل – راس الغار

مهندس ميكانيكي – الجبيل – ميناء القضيمة

مهندس كهربائي – الجبيل – ميناء القضيمة

فني الكترونيات اجهزة مكتبية – الجبيل

فني مشغل محطة صرف صحي – ميناء القضيمة

فني ميكانيكي – جازان

فني ميكانيكي تبريد وتكييف – جازان – راس الغار

فني ميكانيكي تكييف مركزي – ميناء القضيمة – راس الغار – جازان

فني كهربائي ضغط عالي – جازان

دهان – الجبيل = ميناء القضيمة – راس الغار

نجار – الجبيل

فني ميكانيكي مصاعد – الرياض – الجبيل

محاسب – جازان – راس الغار

مستشار قانوني – الرياض

فني كهربائي موالدات الديزل – جازان – ميناء القضيمة – راس الغار

رسام معماري – راس الغار

مراقب انشاءات = جازان – الجبيل

فني ميكانيكي مولدات الديزل – جازان – راس الغار

سباك – ميناء القضيمة – راس الغار

لحام – الجبيل – راس الغار

مبلط – ميناء القضيمة

طاهي – الجبيل

بناء – ميناء القضيمة

وأكد أن الروط الواجب توافرها في المتقدم تتمثل في :

ان يكون سعودي الجنسية

ان لايقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ولايزيد عن 35 عاما

ان لايقل تقدير الدرجه العلمية عن جيد

ارفاق المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات

اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي

اجراء اختبار كفايات اللغة الانجليزية للتخصصات الهندسية والفنية والتي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم وارفاق نتيجة الاختبار عن اجراء المقابلة الشخصية بعد الترشيح الاولي

وأعلنت أن موعد التقدم للوظيفة، 07/11/1438 هـ الى 17/11/1438 هـ

وللتقدم للوظيفة أضغط ” من هنـــــــا “.