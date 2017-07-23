لوحات طريق جدة البديل للوافدين تحتاج تكبير وزيادة - صحيفة صدى الالكترونية

فايز السعدون(صدى):

شكى عدد من سكان مركز السيل الكبير وخاصة أهالي حي الخويرمة من كثرة الوافدين التائهين المتوجهين إلى جدة خاصة في العام الماضي والذين يتوهون ويصلون إلى الحي في بحثهم عن الطريق بسبب قله اللوحات الإرشادية لطريق جدة البديل وكذلك ووضعها في أماكن من الصعب رؤيتها خاصة في ساعات الليل.

صدى رصدت لوحة إرشادية لطريق جدة البديل والتي وضعت هذا العام بشكل يصعب على الوافدين رؤيتها وقراءة ما فيها وتحتاج إلى تكبير ووضع دوريات على مدخل الشامية لتنبيه السائقين

فيما طالب سالكي الطريق بوضع لوحات تحذيرية لخطورة الطريق خاصة في منطقة الشاميه والفوارة.