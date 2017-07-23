المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية ‏عبدالملك المخلافي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التصعيد في القدس المحتلة والمسجد الاقصى بعد ‏قيام قوات الاحتلال بنصب بوابات الكترونية تجبر ‏مرتادي المسجد والاجراءات الاسرائيلية الاحادية التي اتخذتها في خرق واضح لالتزاماتها الدولية والقانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز الموقف العربي المشترك بالدفاع ‏عن الاقصى ورفض التصعيد الاسرائيلي, كما اتفقا على الدعوة لعقد اجتماع طارئ ‏لوزراء الخارجية العرب للوقوف أمام التصعيد ودعم ‏ومسانده الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة. ‏