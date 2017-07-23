المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد الإسرائيلي في القدس
بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التصعيد في القدس المحتلة والمسجد الاقصى بعد قيام قوات الاحتلال بنصب بوابات الكترونية تجبر مرتادي المسجد والاجراءات الاسرائيلية الاحادية التي اتخذتها في خرق واضح لالتزاماتها الدولية والقانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز الموقف العربي المشترك بالدفاع عن الاقصى ورفض التصعيد الاسرائيلي, كما اتفقا على الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للوقوف أمام التصعيد ودعم ومسانده الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.
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