 المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس

المخلافي والصفدي يبحثان التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس
فهمي محمد(صدى):

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية ‏عبدالملك المخلافي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التصعيد في القدس المحتلة والمسجد الاقصى بعد ‏قيام قوات الاحتلال بنصب بوابات الكترونية تجبر ‏مرتادي المسجد والاجراءات الاسرائيلية الاحادية التي اتخذتها في خرق واضح لالتزاماتها الدولية والقانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز الموقف العربي المشترك بالدفاع ‏عن الاقصى ورفض التصعيد الاسرائيلي, كما اتفقا على الدعوة لعقد اجتماع طارئ ‏لوزراء الخارجية العرب للوقوف أمام التصعيد ودعم ‏ومسانده الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة. ‏


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