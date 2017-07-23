عضو بمجلس الشورى يكشف طبيعة عمل أبناءه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، عن طبيعة عمل أبناءه في أوقات فراغهم، موضحا أنهم يعملون سائقين في توصيل الطلبات.

وقال الفوزان، في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم وحسب الأوقات التي تناسبهم “.

وأكد أنهم ذكروا له أن متوسط دخل كل واحد منهم يصل إلى ٣٠٠٠ ريال شهريًا.