العمل تكشف عن المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ برنامج حماية الأجور - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عدد المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ برنامج حماية الأجور، موضحة أنه يمثل أكثر من نصف عدد المنشآت المشمولة بالبرنامج حتى المرحلة العاشرة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق البرنامج 10970 منشأة، وذلك مقارنةً بـ7583 منشأة التزمت بالبرنامج، مشيرة إلى أن نسبة تسجيل المنشآت في المرحلة العاشرة من البرنامج بلغت 13% فقط، واصفة هذه النسبة بالضئيلة، حيث سجلت 613 منشأة فقط، مقارنةً بـ4075 منشأة لم تسجل في البرنامج، وفقا لصحيفة “عكاظ”.