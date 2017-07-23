رجال الإطفاء يتمكنون من احتواء 40% من حريق غابات بكاليفورنيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تمكن رجال الاطفاء من احتواء أكثر من 40% من حريق غابات في وسط ولاية كاليفورنيا أمس السبت، حيث ألغت السلطات أوامر إخلاء البلدة من السكان .

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا أن حريق ديتويلر الذي نشب خارج متنزه يوسيميتي الوطني مباشرة أتى على 7550 فدان ودمر أكثر من 120 مبنى من بينها 60 منزلا منذ اشتعاله يوم الاثنين .

وأُطلق على هذا الحريق اسم ديتويلر نسبة إلى طريق يقع قرب المكان الذي اشتعل فيه في سفوح جبال سييرا نيفادا.