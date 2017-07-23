الأرصاد: طقس شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، و طقس معتدل مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية و السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانت الصادق شديد الحراره على شرق وغرب وشمال ووسط المملكه . الله يرحمنا
يمكن مناطق الجنوب به براد شوي