تحديد هوية مطلقي النيران من أسلحة رشاشة بالرياض " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة لـ” صدى “، تحديد هوية الأشخاص مطلقي النيران بحي النظيم في الرياض، موضحة أن الجهات الأمنية تباشر إجراءات القبض عليهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوثق إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة رشاشة، وسط تجمهر كبير من المواطنين في حي النظيم بالرياض.