تحديد هوية مطلقي النيران من أسلحة رشاشة بالرياض " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

تحديد هوية مطلقي النيران من أسلحة رشاشة بالرياض ” فيديو “
أكدت مصادر مطلعة لـ” صدى “، تحديد هوية الأشخاص مطلقي النيران بحي النظيم في الرياض، موضحة أن الجهات الأمنية تباشر إجراءات القبض عليهم.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوثق إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة رشاشة، وسط تجمهر كبير من المواطنين في حي النظيم بالرياض.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالمصادر المطلعة
قولولهم خلو الهياط ينفعكم الملز يرحب بحثالة مهايطية
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله العظيم انها مهزلة في مهزلة والله ماكأن البلد فيها امن ورجال امن وتنظيم ولابعد ولاحترام ان الملك يعيش بالرياض ………….. وهم وش ذنب الاهالي الي في بيوتهم حسبي الله ونعم الوكيل.
السويلمي[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
والله من الحكومه لامسكهم وطوالي على الحد الجنوبي زواقول ورونا مهايطكم والرجال يبين
علي الجهني[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 50 دقيقة
الأخبار المفروض ماتنشرونها الوضع خطير