اتهام جندي أمريكي بمبايعة زعيم داعش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجه الدعاء الأمريكي، اتهامات إلى سارجنت بالجيش الأمريكي يتمركز في هاواي بمبايعة زعيم تنظيم داعش ومحاولة تقديم دعم مادي للتنظيم.

وأصدرت هيئة محلفين أمريكية لائحة اتهام تتهم السارجنت وهو مراقب للحركة الجوية بالجيش بأربع تهم بمحاولة تقديم الدعم المالي أو الموارد “لمنظمة إرهابية أجنبية “، وبمحاولة تقديم وثائق عسكرية سرية وطائرة صغيرة بدون طيار والتدريب على استخدام أسلحة نارية لأشخاص يعتقد أنهم على صلة بالدولة الإسلامية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن كانج يواجه في حال إدانته عقوبة السجن لمدة 20 عاما كحد أقصى على كل تهمة من التهم المنسوبة إليه.