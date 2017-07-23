مستثمرون يحددون 10 مطالب لرئيس السوق المالية الجديد لتحقيق التنافسية العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف مستثمرون عن المطالب المنتظر تحقيقها من قبل رئيس هيئة السوق المالية الجديد محمد القويز، موضحين أن السوق المالية تواجه معوقات أدت إلى ضعف إقبال المستثمرين الخارجين، وغياب المحفزات لجذبهم.

وحدد المستثمرون، 10 مطالب تتمثل في تحقيق التنافسية نحو الأسواق العالمية، وتحفيز المستثمرين للبقاء في السوق، وتحقيق المرونة لجلب منتجات جديدة، والمحافظة على أسس الهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، وتذليل المعوقات أمام الشركات، بالإضافة إلى إصدار كتيبات شهرية لمعلومات واتجاهات الشركات، ومتابعتها باستمرار، والتحكم في السوق، ومنع دخول المضاربين.