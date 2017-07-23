ضبط 21 بلاطة حشيش مخبأة داخل استراحة في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تمكن الجهات الأمنية من ضبط 21 بلاطة حشيش كانت مخبأة داخل إحدى الاستراحات في مدينة حائل، مساء أمس السبت.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية تحركت للسيطرة على مشاجرة وقعت بين مجموعة شبان داخل تلك الاستراحة، موضحة أنها خلال مباشرتها الواقعة عثرت على 21 بلاطة حشيش مخبأة داخل الاستراحة.

وأوضحت أن الجهات الأمنية قبضت على شخصين من المتواجدين بالاستراحة، قبل أن يتمكن البقية من الهرب، مبينة أنها أحالت الكميات المحرزة من الحشيش والمقبوض عليهما إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.