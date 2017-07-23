التفاصيل الكاملة لواقعة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل واقعة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك العام، أمس السبت، موضحة أنهم تمكنوا من الهرب بعد قصّهم حديد العنبر المحتجزين فيه، والقفز بعدها من أعلى سور السجن.

وقالت المصادر إن 3 من الهاربين تربطهم علاقة قرابة بينهم شقيقان، وأن أحد الشقيقين ويدعى محمد العطوي يبلغ من العمر 33 عاما، وكان عليه حكم بالقصاص في السابق قبل أن تقوم أسرة المجني عليه بالعفو عنه، لكنه عاد وارتكب جريمة أخرى بعدها بتسع سنوات، بإطلاقه النار على مدير سجن تبوك، ليصيبه بإصابات بالغة.