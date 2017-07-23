بالفيديو.. مواطن يشكو مستشفى الملك فهد بجازان لرفضه استقبال جثة قريبته - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يشتكي من عدم استقبال مستشفى الملك فهد بجازان لجثمان سيدة تربطها معه صلة قرابة، مناشدا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وأمير المنطقة التدخل لإنهاء مشكلته، لاستقبال الجثة وحفظها في ثلاجة الموتى.

وأظهر الفيديو، وقوف المواطن بسيارته أمام باب الطوارئ بالمستشفى، ويشكو من عدم استقبال المستشفى لجثة السيدة؛ بحجة عدم وجود مكان شاغر، مستغرباً من رد المستشفى عليه، حيث إنه يطلب مكاناً لجثة وليس سريراً لعلاج مريض.