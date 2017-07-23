إيران تتحدى أمريكا وتدشن خط جديد لصنع الصواريخ - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران دشنت خط جديد لصنع الصواريخ وسط تصاعد حدة التوتر بين أمريكا وإيران.

وقال وزير الدفاع حسين دهقان أثناء حفل التدشين إن الصاروخ طراز صياد 3 يمكنه أن يصل لارتفاع يبلغ 27 كيلومترا ويبلغ مداه 120 كيلومترا، مضيفا أن الصاروخ يمكنه استهداف مقاتلات وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وقالت إن “الأنشطة الخبيثة” لإيران في الشرق الأوسط محت أي “مساهمات إيجابية” للاتفاق النووي الموقع في 2015.